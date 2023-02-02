



Новый бизнес "русской мафии" в Израиле: контрабанда мигрантов из Иордании

Новый и прибыльный бизнес израильских преступных организаций, некоторые из которых отождествляются с русской мафией: контрабанда лазутчиков из Турции в Израиль через иорданскую границу.



По информации 12-го канала, израильские преступные организации, некоторые из которых связаны с “русской мафией”, занимаются контрабандой инфильтрантов из Турции в Израиль через границу с Иорданией, в результате чего они прикарманивают сотни тысяч евро. Цена инфильтрации для турецких граждан составляет около 5 000 евро наличными



Причина этого - Израиль становится одной из стран, в которую устремились турки, в связи с обвалом турецкой лиры и ухудшением экономической ситуации в стране. Многие граждане ищут работу в странах Западной Европы и в Израиле, чтобы получать более высокую зарплату. "Израиль рассматривается в мире как очень сильная страна в экономической сфере, поэтому многие турки пытаются проникнуть сюда. Они работают строительными рабочими, на рынках, в порту и на инфраструктурных работах", - говорит офицер полиции.



Израильские преступники воспользовались этой возможностью и создали контрабандные сети в Турции и Иордании. Турки прилетают в Иорданию, а оттуда с помощью связных доставляются в несколько пунктов вдоль границы с Израилем, и с помощью контрабандистов их переправляют в центр страны и в Ха-Шфела.



"Русская мафия, проникшая в Турцию, очень сильно вовлечена в незаконный ввоз граждан в Израиль", - отметил высокопоставленный офицер полиции.



Цена инфильтрации для граждан Турции составляет около 5 000 евро наличными. "Речь идет о доходах в сотни тысяч евро в месяц. Очень хорошо отлаженная индустрия. Много-много легких денег", - пояснил сотрудник полиции.



За последний месяц сотрудники Управления по делам населения Министерства внутренних дел при содействии полиции задержали 26 граждан Турции, которые проникли из Иордании в Израиль, нелегально находились в стране и работали.



"Как только они попадают в Израиль не через официальные пограничные переходы, они не регистрируются в компьютерах как въехавшие в страну, и невозможно узнать, как долго они здесь находятся, или отследить их", - пояснил сотрудник полиции, - "По моим оценкам, здесь находится несколько сотен или более тысячи турецких граждан, которые проникли в Израиль через границу с Иорданией, и их еще не поймали".