Новые улики против убийцы Юрия Волкова
В израильских СМИ сообщается о ходе расследования убийства Юрий Волоква на перекрестке Эйлат в Холоне.
Один из задержанных полицией дал показания против главного подозреваемого. "Он сказал мне спрятать мотоцикл и признался мне в убийстве", - сказал задержанный на допросе. Полиция намерена обратиться в магистратский суд Тель-Авива с просьбой продлить срок содержания под стражей всех причастных.
Задержанный рассказал, что главный подозреваемый позвонил ему домой, признался, что совершил убийство, и попросил его убрать мотоцикл, на котором он ехал в ночь убийства.
Этот человек - освободившийся заключенный, который сидел в тюрьме за насильственные преступления и нападения. Он отказался помочь подозреваемому.