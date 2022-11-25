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Новые улики против убийцы Юрия Волкова
25.11.2022 12:21 Аркадий Бочаровский

Новые улики против убийцы Юрия Волкова

В израильских СМИ сообщается о ходе расследования убийства Юрий Волоква на перекрестке Эйлат в Холоне.

Один из задержанных полицией дал показания против главного подозреваемого. "Он сказал мне спрятать мотоцикл и признался мне в убийстве", - сказал задержанный на допросе. Полиция намерена обратиться в магистратский суд Тель-Авива с просьбой продлить срок содержания под стражей всех причастных.

Задержанный  рассказал, что главный подозреваемый позвонил ему домой, признался, что совершил убийство, и попросил его убрать мотоцикл, на котором он ехал в ночь убийства.

Этот человек - освободившийся заключенный, который сидел в тюрьме за насильственные преступления и нападения. Он отказался помочь подозреваемому. 

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