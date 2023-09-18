



Новые подробности взрыва в Иране: двое раненых

Появились первые подробности относительно взрыва в городе Горган на севере Ирана.



По данным местных СМИ, пострадали два человека, а также повреждены здания.



Как выяснилось, взрыв прогремел из-за крушения беспилотника во время испытаний, которые проводились Министерством обороны страны.



Обломки аппарата упали в разных частях города. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.



Что примечательно, ранее военный источник заверял, будто взрыв никак не связан с крушением беспилотника.