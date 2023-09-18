Новые подробности взрыва в Иране: двое раненых
Появились первые подробности относительно взрыва в городе Горган на севере Ирана.
По данным местных СМИ, пострадали два человека, а также повреждены здания.
Как выяснилось, взрыв прогремел из-за крушения беспилотника во время испытаний, которые проводились Министерством обороны страны.
Обломки аппарата упали в разных частях города. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
Что примечательно, ранее военный источник заверял, будто взрыв никак не связан с крушением беспилотника.
تایید سقوط یک فروند پهپاد در گرگان— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) September 18, 2023
معاون سیاسی استاندار گلستان:
این پهپاد حوالی ساعت ۹صبح ساقط شده و تکه های آن در مناطقی از شهر گرگان سقوط کرد
وی شایعه ساقط شدن ۸فروند پهپاد را تکذیب کرد و گفت این تکه ها مربوط به یک پهپاد می باشد
وی اظهار داشت: نیروهای نظامی و امنیتی مشغول… https://t.co/600kaccM6t pic.twitter.com/ouUt5dl3sT