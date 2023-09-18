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Новые подробности взрыва в Иране: двое раненых
18.09.2023 15:07 Алина Груднева

Новые подробности взрыва в Иране: двое раненых

Появились первые подробности относительно взрыва в городе Горган на севере Ирана.

По данным местных СМИ, пострадали два человека, а также повреждены здания.

Как выяснилось, взрыв прогремел из-за крушения беспилотника во время испытаний, которые проводились Министерством обороны страны.

Обломки аппарата упали в разных частях города. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Что примечательно, ранее военный источник заверял, будто взрыв никак не связан с крушением беспилотника.

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