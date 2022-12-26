Новости » Происшествия
Новые подробности об ударе по аэродрому в Энгельсе
26.12.2022 11:28 Аркадий Бочаровский

Новые подробности об ударе по аэродрому в Энгельсе

Канал WarGonzo сообщил новые подробности атаки ВСУ на аэродром стратегической авиации в Энгельсе.

WarGonzo пишет: "Оперативный источник проекта @wargonzo сообщает, что ПВО сработало по вражескому беспилотнику успешно в штатном режиме. Ракета ПВО прошла по касательной по БПЛА, в следствие чего он изменил траекторию и попал в одну из служебных построек аэропорта, где в тот момент находились военнослужащие дежурной смены, в том числе и боевые лётчики. 

Источник сообщает на данный момент о трёх погибших и двух раненых военных."

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы