



Новые подробности об ударе по аэродрому в Энгельсе

Канал WarGonzo сообщил новые подробности атаки ВСУ на аэродром стратегической авиации в Энгельсе.



WarGonzo пишет: "Оперативный источник проекта @wargonzo сообщает, что ПВО сработало по вражескому беспилотнику успешно в штатном режиме. Ракета ПВО прошла по касательной по БПЛА, в следствие чего он изменил траекторию и попал в одну из служебных построек аэропорта, где в тот момент находились военнослужащие дежурной смены, в том числе и боевые лётчики.



Источник сообщает на данный момент о трёх погибших и двух раненых военных."