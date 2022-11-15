



Новые подробности о смерти матери и сына - репатриантов в квартире в Хайфе



Портал walla! сообщил подробности о смерти 73-летней матери и 51-летнего сына в квартире в Хайфе.



Три месяца назад Битуах Леуми предупредил, что состояние Елены Ходоновской и ее сына Сергея Курского, тела которых были найдены вчера (в понедельник) в их квартире в Хайфе, серьезное, и обратилось в отдел социального обеспечения с просьбой вмешаться.



Согласно Walla, работники отдела социального обеспечения не посещали этих двоих регулярно, если вообще посещали, и впервые прибыли туда вчера утром, через несколько дней после того, как компания по уходу сообщила отделу социального обеспечения, что мать и ее сын не открывают дверь своему помощнику по уходу. Они вызвали спасательные службы и обнаружили их мертвыми.



Отдел социального обеспечения муниципалитета отвечает за постоянное и ежедневное сопровождение тех, кто нуждается в его услугах, и он не может полагаться на сиделок, которые находятся там и оказывают медицинскую и несоциальную и социальную помощь.



В отделе социального обеспечения ответили, что им известно об этом случае, но мать долгое время не сотрудничала с ними.



Социальный работник настаивает на том, что она несколько раз посещала квартиру в районе Неве-Шаанан утром и днем, но никто не открыл ей дверь. Она также добавила, что однажды она подумала, что они мертвы, и позвонила владельцу квартиры с ключом, чтобы он зашел внутрь.



В прошлую среду, когда сиделка пришла в квартиру, а мать не открыла дверь, она сообщила об этом в компанию, которая ее нанимает. Там сразу же сообщили о случившемся на горячую линию муниципалитета, но никто из муниципалитета не подумал срочно приехать туда, чтобы проверить, живы ли двое. Когда они наконец добрались туда, было уже слишком поздно.