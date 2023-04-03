



Новые подробности о сбитом беспилотнике

Опубликованы новые подробности о сбитом самолете, проникшем в воздушное пространство Израиля из Сирии. Беспилотный самолет, вторгшийся в район Голанских высот вчера вечером (в воскресенье), находился под наблюдением группы контроля воздушного пространства и самолетов ВВС с момента взлета и на протяжении всего маршрута. Об этом сегодня утром сообщают официальные представители ЦАХАЛа.



В воздух были подняты истребители и вертолеты, и, наконец, было принято решение сбить самолет над открытой местностью с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Было принято решение использовать не ракету "воздух-воздух", чтобы нанести как можно меньше повреждений самолету, что позволит исследовать его фрагменты после того, как он будет сбит.



Сегодня утром силы безопасности закончили сбор частей самолета, которые сейчас изучаются спецслужбами. Предполагается, что беспилотник, проникший из Сирии, был запущен иранцами или их прокси в Сирии.



Беспилотник проник в Сирию через два дня после атаки израильских ВВС, в результате которой погибли два офицера корпуса стражей революции Ирана. Иранцы пообещали отомстить за их смерть. Сейчас служба безопасности проверяет, был ли это атакующий беспилотник или дрон, предназначенный для сбора разведданных. Возможно также, что это операция, целью которой было вызвать напряженность в Израиле.