



Новые подробности изнасилования матери-одиночки в Кацрине



Случай, потрясший Кацрин: двое несовершеннолетних арестованы по подозрению в изнасиловании, насильственном лишении свободы, нанесении ножевых ранений и шантаже женщины 40 лет. На следствии они заявили, что женщиной заключила с ними сделку, но не заплатила полную сумму.



Конфликт между женщиной и парнями возник вечером праздника Лаг ба-Омер после того, как она, по всей видимости, дала им меньше оговоренной заранее суммы денег. По данным полиции, женщина пожаловалась в полицию, что эти двое издевались над ней и вымогали у нее деньги, угрожая ей, что если она пожалуется в полицию, они узнают об этом и причинят ей боль.



По словам женщины, в одном случае они дважды ударили ножом ее сына, а затем закрыли ее и ее 15-летнего сына в бомбоубежище, пока она не выплатила им деньги, которые они у нее вымогали. Наконец, она заплатила им 5 000 шекелей, и ее отпустили. Кроме того, по данным полиции, в другом случае, когда она испугалась одного из несовершеннолетних, который напал на нее и угрожал ей - она была вынуждена заниматься с ним сексом.



Двое несовершеннолетних были арестованы в воскресенье, 14 мая, на прошлой неделе по подозрению в изнасиловании, насильственном лишении свободы, нанесении ножевых ранений, незаконном обороте опасных наркотиков, вымогательстве путем угроз и по другим обвинениям. Срок их содержания под стражей был продлен до среды следующей недели (31 мая).



Адвокат Ярон Шомрон, представляющий интересы одного из несовершеннолетних, подозреваемого в сексуальном насилии, сказал: "Несовершеннолетний сотрудничает со следователями и отрицает, что совершил сексуальное насилие над женщиной. Мы ожидаем, что полиция проверит его версию, и он будет освобожден как можно скорее".

