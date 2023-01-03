



Новые подробности аварии на шоссе №1: пострадали 40 человек

В результате столкновения между микроавтобусом и грузовиком на шоссе №1 пострадали в общей сложности 40 человек.



Напомним, что тяжелые ранения получила 10-летняя девочка.



Легкие травмы получили еще 39 человек, в том числе дети, воспитатели, родители, водитель автобуса и водитель грузовика. Среди пострадавших оказались 23 ребенка.



ילדה כבת 10 נפצעה קשה בהתנגשות אוטובוס עם משאית בכביש 1 סמוך למחלף לטרון. הכביש לכיוון מזרח נחסם לתנועת כלי רכב@moyshis pic.twitter.com/d3VvrcRPPk — כאן חדשות (@kann_news) January 3, 2023