Новые подробности аварии на шоссе №1: пострадали 40 человек
В результате столкновения между микроавтобусом и грузовиком на шоссе №1 пострадали в общей сложности 40 человек.
Напомним, что тяжелые ранения получила 10-летняя девочка.
Легкие травмы получили еще 39 человек, в том числе дети, воспитатели, родители, водитель автобуса и водитель грузовика. Среди пострадавших оказались 23 ребенка.
Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь. Тяжелораненую девочку доставили в больницу Шаарей-Цедек в Иерусалиме.
ילדה כבת 10 נפצעה קשה בהתנגשות אוטובוס עם משאית בכביש 1 סמוך למחלף לטרון. הכביש לכיוון מזרח נחסם לתנועת כלי רכב@moyshis pic.twitter.com/d3VvrcRPPk— כאן חדשות (@kann_news) January 3, 2023
Полиция перекрыла для движения шоссе №1 от развязки Латрун на восток.