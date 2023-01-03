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Новые подробности аварии на шоссе №1: пострадали 40 человек
03.01.2023 11:38 Алина Груднева

Новые подробности аварии на шоссе №1: пострадали 40 человек

В результате столкновения между микроавтобусом и грузовиком на шоссе №1 пострадали в общей сложности 40 человек.

Напомним, что тяжелые ранения получила 10-летняя девочка.

Легкие травмы получили еще 39 человек, в том числе дети, воспитатели, родители, водитель автобуса и водитель грузовика. Среди пострадавших оказались 23 ребенка.
 

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь. Тяжелораненую девочку доставили в больницу Шаарей-Цедек в Иерусалиме.

Полиция перекрыла для движения шоссе №1 от развязки Латрун на восток.

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