



Новые подробности ареста девушек с чемоданами наркотиков в Бен-Гурион

Четыре молодые женщины, подозреваемые в торговле и ввозе наркотиков, которые около месяца назад были пойманы в Израиле с более чем 15 кг кокаина и кетамина на миллионы шекелей, продолжают хранить молчание во время следствия. Вчера вечером 12-й канал опубликовал видео с первых минут ареста Арбель Мизрахи, которая, как подозревается, именно она предложила своим друзьям провезти наркотики.



На видео видны розовые чемоданы, в которых четыре молодые женщины перевозили наркотики. Информация поступила к детективам отдела 747 полиции Центрального округа из оперативных источников, им сообщили, что четыре молодые женщины должны прилететь из Берлина с розовыми чемоданами, полными кетамина и кокаина.



В видео также показано, как следователь открывает розовый чемодан на глазах у Арбель. Ему не пришлось прилагать больших усилий, чтобы выяснить, куда спрятаны наркотики. Арбель не прилагала никаких усилий, чтобы спрятать их - внутри коробок, внутри косметических средств и в сумке для покупок. И действительно, вскоре он находит пакеты, полные белого порошка. "Надо будет проверить", - сказал ей следователь.



Обнаружив подозрительные пакеты, офицер провел тест на выявление веществ с помощью полицейского прибора для обнаружения наркотиков. "Вы можете видеть, что это наркотик типа кокаина", - говорит офицер после того, как прибор определил содержимое пакетов. И сразу после этого он сообщил Арбель, что она арестована: "Арбель Мизрахи, сообщаю вам, что вы арестованы по подозрению в ввозе в Государство Израиль из-за границы вещества, предположительно являющегося наркотиком".