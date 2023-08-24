



Новые детали о словах стюардессы Пригожина: загрузили ящики с дорогим вино

Всплыли новые подробности по поводу жалоб стюардессы Кристины Распоповой, которая была на борту самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который потерпел крушение в Тверской области.



По данным The Sun, она рассказывала, что во время "тех странных манипуляций" с ремонтом перед вылетом на борт занесли ящик с дорогим вином.



Перед восхождением не самолет женщина жаловалась на то, что была необъяснимая задержка вылета. Как стало известно ранее, самолет якобы "ремонтировался".



После этого начали ходить слухи в соцсетях, что тот самый ящик с вином и был начинен взрывчаткой. К слову, версии про СВО на борту самолета озвучили уже несколько российских Telegram-каналов.