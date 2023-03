Новую японскую ракету ликвидировали во время первого запуска

Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA запустило ракету H3, однако диспетчеры были вынуждены уничтожить ее в процессе взлета после того, как двигатели второй ступени не смогли разгореться. Об этом сообщает Gizmodo.



После разделения первой ступени наземные диспетчеры сообщили, что не могут подтвердить запуск двигателя второй ступени. Тогда они приняли решение задействовать систему прекращения полета ракеты, заявив, что "нет никакой возможности выполнить миссию". На борту ракеты находился современный спутник наблюдения Земли ALOS-3, также известный как "DAICHI-3", который, вероятно, был уничтожен в результате самоликвидации. JAXA сообщило, что начинает расследование.



Это уже вторая попытка запуска H3. 17 февраля JAXA готовилось к старту Однако тогда ракета не взлетела в воздух – главный двигатель запустился, но ускорители на твердом топливе отказали.



H3, создававшаяся десять лет, позиционируется как следующая флагманская ракета Японии в рамках плана страны "иметь постоянный доступ в космос". Проект ракеты, являющийся результатом сотрудничества между JAXA и Mitsubishi Heavy Industries, был утвержден в 2013 году. Ракета имеет модульное строение и может предложить четыре разных конфигурации сегодня, и получит еще несколько в будущем.



Программа отстает от графика на годы в результате задержек в разработке. Планируется запускать шесть миссий H3 ежегодно в течение следующих 20 лет с целевой ценой запуска от приблизительно 38 миллионов долларов. Это должно оказаться привлекательным как для государственных, так и для частных клиентов.



JAXA также надеется использовать ракету как средство доставки грузов на Луну, включая компоненты, которые впоследствии составят запланированную лунную космическую станцию Gateway.

