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Новое землетрясение в Турции : толчки ощущались в Израиле
06.02.2023 12:51 Аркадий Бочаровский

Новое землетрясение в Турции : толчки ощущались в Израиле


Спустя девять часов после сильнейшего за последние 80 лет землетрясения в Турции, около 12:29 в Израиле  снова ощущались подземные толчки. 

Пользователи сети сообщили о толчках, которые ощущались, в частности, в городах Афула, Нагария и Ор-Акива.

Ранее в Турции произошел афтершок магнитудой 6,7 и еще семь афтершоков интенсивностью более 5 баллов. Землетрясение в полдень усиливает опасения, что число жертв катастрофы будет намного больше, чем уже известно.
 

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