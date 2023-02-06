



Новое землетрясение в Турции : толчки ощущались в Израиле



Спустя девять часов после сильнейшего за последние 80 лет землетрясения в Турции, около 12:29 в Израиле снова ощущались подземные толчки.



Пользователи сети сообщили о толчках, которые ощущались, в частности, в городах Афула, Нагария и Ор-Акива.



Ранее в Турции произошел афтершок магнитудой 6,7 и еще семь афтершоков интенсивностью более 5 баллов. Землетрясение в полдень усиливает опасения, что число жертв катастрофы будет намного больше, чем уже известно.

