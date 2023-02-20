Мощное землетрясение на турецко-сирийской границе ощущалось в Израиле
В понедельник, 20 февраля, турецко-сирийскую границу всколыхнуло новое землетрясение.
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
В частности, сейсмологи зафиксировало землетрясение магнитудой 6,3. Очаг залегал на глубине два метра. Агентство реагирования на стихийные бедствия Турции (AFAD) сообщает, что землетрясение было зафиксировано в южной провинции Хатай, которая больше всего пострадала 6 февраля.
Его ощущали в Дефне, Антакье и Адане. По данным Reuters, первые повреждения зданий были уже зафиксированы в Антакье.
Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde yeni iki deprem meydana geldi. Antalya'dan da şiddetli hissedildi. Herkese geçmiş olsun. #depremoldu #hatay #defne #Samandağ— morhan (@melihorhan) February 20, 2023
Kaynak: aa pic.twitter.com/mjgmrEd6mg
По данным Al-Arabiya со ссылкой на источники, на севере Сирии обрушились здания в двух городах. Поступили сообщения о пострадавших.
Между тем, подземные толчки также ощутили жители Израиля. По данным местных СМИ, было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.5. Оно ощущалось на севере страны и в центре. Также отголоски ощущались в Ливане, Сирии, на Кипре.