Новости » Происшествия
Новое мощное землетрясение в Турции
06.02.2023 12:44 Аркадий Бочаровский

Новое мощное землетрясение в Турции

Турецкие СМИ сообщают о новом мощном землетрясении. Магнитуда землетрясения составила 7,5 баллов.

Подземные толчки ощущались в 10 провинциях.

Геологическая служба США сообщила, что сила землетрясения составила 7,5 баллов.

Новое землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе Эльбистан в провинции Кахраманмараш на юге Турции, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям страны.

Землетрясение также было зарегистрировано в Дамаске, Латакии и других сирийских провинциях, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы