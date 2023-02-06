



Новое мощное землетрясение в Турции

Турецкие СМИ сообщают о новом мощном землетрясении. Магнитуда землетрясения составила 7,5 баллов.



Подземные толчки ощущались в 10 провинциях.



Геологическая служба США сообщила, что сила землетрясения составила 7,5 баллов.



Новое землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе Эльбистан в провинции Кахраманмараш на юге Турции, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям страны.



Землетрясение также было зарегистрировано в Дамаске, Латакии и других сирийских провинциях, сообщает сирийское информационное агентство SANA.