



Новая Зеландия: 23 человека до сих пор не найдены после шторма Габриэль

Число людей, которые все еще "не дали о себе знать" после шторма Габриэль, обрушившегося на Новую Зеландию две недели назад, сократилось до 23, сообщила полиция страны в пятницу, пишет Reuters.



Полиция работает над тем, чтобы связаться с людьми, которых друзья или семья зарегистрировали как пропавших без вести. Число людей, с которыми невозможно было связаться сразу после шторма, превысило 6000 человек после шторма, поскольку связь со многими районами была отключена.



"Найти оставшихся 23 человека остается приоритетом для полиции, и мы работаем так быстро, как только можем, используя ряд различных методов", — говорится в заявлении полиции.



Шторм Габриэль накрыл Новую Зеландию почти две недели назад, вызвав массовые разрушения на Северном острове страны, в результате чего по меньшей мере 11 человек погибли и тысячи были вынуждены покинуть свои дома.



В некоторых частях региона Хокс-Бей, на восточном побережье и в одном из наиболее пострадавших районов, в настоящее время идут проливные дожди, и группа чрезвычайного реагирования начала эвакуировать людей, живущих поблизости от реки в этом регионе.



Непогода также вызвала внезапные наводнения и предупреждения об эвакуации в Окленде и его окрестностях, а также на Северном острове, где проживает треть населения страны. Местные СМИ сообщают, что людей спасают из автомобилей, застрявших в поднимающейся воде.

#New_Zealand #Cyclone_Gabrielle Hawkes Bay on east coast in North Island hit hard Death toll Missing persons and many red stickered homes https://t.co/jfkCYQPCVS — Diane Lockyer (@dlockyer) February 24, 2023