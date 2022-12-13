



Новая загадка в деле об убийстве тель-авивской художницы

Прошло 8 лет с тех пор, как Лиора Хайют, тель-авивская художница, вернулась в свой дом в пятницу вечером. Неясно, что произошло дальше, но рано утром ее тело было найдено обугленным - кто-то убил ее и поджог квартиру. Прошли годы, но семья Лиоры до сих пор не получила ответов от полиции.



Несмотря на прошедшие годы, в полицейском расследовании достигнут очень незначительный прогресс. Недавно на арене была обнаружена следы новой ДНК, которой раньше там не было. Полиция уже объявила, что прогресс налицо, но мать Лиоры по-прежнему не может получить ответы. "Полиция прервала все контакты со мной. Они не разговаривают со мной, не делятся со мной, а около двух недель назад я вдруг увидела по телевизору, что они нашли ДНК. Никто ко мне не приходил, никто со мной не разговаривал, все осталось в этой черной яме неведения", - с болью рассказывает Гили Хайют.



"Мы ожидали, что это дело не будет похоронено под другими делами. Как граждане, мы не должны позволить, чтобы это дело было замято", - страстно говорит Михаль Шагиб, друг Лиоры. А Сандра Саде, друг семьи, добавляет: "Я знала Лиору. Она была у меня дома. Случилась невообразимая катастрофа. Она единственный ребенок в семье".



Ответ полиции Израиля: "Сразу же после получения сообщения о происшествии было начато расследование, которое ведется профессионально и тщательно даже в эти дни. В рамках расследования были проведены и будут проводиться все необходимые следственные действия, чтобы установить истину и привлечь виновных к ответственности".