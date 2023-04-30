



Новая "крыша": Бедуины выкинули пару из съемной квартиры во время полового акта

Несколько недель назад пять бедуинов из диаспоры в Негеве прибыли поздно вечером в квартиру в Ор-Иегуде, хозяин которой сдает ее любителям супружеских измен на основе почасовой оплаты.



Бедуины потребовали от него сумму в 5000 шекелей в месяц, иначе они сожгут квартиру.



С, владелец квартиры, которому принадлежат и другие подобные квартиры в городе, наотрез отказался. В ответ бедуины достали дубинки, мечи и пистолет калибра 9 мм и объяснили ему, что это не обсуждается, отныне он их партнер и они будут напрямую брать деньги с его клиентов.



"Мои квартиры работают под “крышей” высокопоставленных еврейских преступников, которые известны полиции. Когда они узнали, что бедуины вымогают у меня деньги, они поссорились с ними, и начался большой балаган. Теперь выясняется, что я плачу протекшн и еврейским преступникам, и бедуинам. Если я обращусь в полицию, мне конец, - сказал С в беседе с mako, - я завяз во всех направлениях. В одну из ночей, когда я отказался платить бедуинам, они вошли в квартиру, когда пара занималась сексом, выгнали их оттуда, чтобы надавить на меня, чтобы я заплатил протекшн".



Это явление относительно новое. В недалеком прошлом были попытки вымогательства у владельцев B&B на юге страны, в Ха-Шарон и в центре, но вмешательство полиции, включающее аресты нескольких подозреваемых, помогло пресечь это явление, однако в последнее время оно вернулось с новым размахом.



"Преступники из бедуинской диаспоры поняли, что в Негеве им искать нечего, и они устремились в центр страны и в Ха-Шфела. В последнее время они действуют самостоятельно и меньше сотрудничают с арабскими или еврейскими преступными организациями", - говорит источник в полицейской разведке.