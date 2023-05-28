



Норвегия предупреждает любителей пляжного отдыха о российском ките-шпионе

Норвежское управление рыболовства посоветовало любителям пляжного отдыха "избегать контакта" с хорошо известной белухой, которую подозревают в том, что она используется для российского шпионажа.



Предупреждение вышло после появления кита в густонаселенном районе, что подвергает его гораздо большему риску травм или смерти. Кит по прозвищу Хвалдимир стал известен в 2019 году после того, как его заметили в специально изготовленной упряжи с креплениями для камеры, что привело к обвинениям в "российском шпионаже" .



При первом обнаружении кит подплыл к лодкам и попытался активно привлечь внимание людей, потянув за веревки с бортов лодок. Моряки обнаружили, что на нем были тугие ремни, которые можно было использовать для крепления камеры или оружия, которых в данном случае не было. На сбруе было написано "Достояние Санкт-Петербурга".



Мартин Бьюв из Института морских исследований в Норвегии сказал, что в то время именно ВМФ России, а не российская академия, скорее всего, будет обучать китов таким образом.



Советская программа военной подготовки дельфинов действовала с 1980-х по 1990-е годы. Однако в 2017 году по российскому телевидению была показана программа, в которой сообщалось, что ВМФ России занимается подготовкой белух, тюленей и афалин.



По данным Норвежского управления рыболовства, с 2019 года Хвалдимир "путешествует вдоль норвежского побережья".



В заявлении, сделанном в среду, директор по рыболовству Фрэнк Бакке-Йенсен сказал, что "до сих пор были лишь незначительные инциденты, когда кит получил легкие травмы, в основном в результате контакта с лодками", и призвал людей держаться подальше, "даже несмотря на то, что кит ручной и привык быть среди людей".



"Мы особенно рекомендуем людям в лодках держаться на приличном расстоянии, чтобы кит не был ранен или, в худшем случае, убит в результате движения лодки", — сказал Бакке-Йенсен.



Бакке-Йенсен сказал, что теперь, когда белуха находится в более уязвимом месте, рассматриваются различные меры для защиты животного.

