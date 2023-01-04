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Ночью в Севастополе прогремели взрывы
04.01.2023 07:35 Раиса Вовк

Ночью в Севастополе прогремели взрывы

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму ночью 4 января прозвучали громкие взрывы, которые слышали местные жители в разных районах.
Об этом сообщается  в местных Telegram-каналах.

Отмечается, что уже под утро в среду громкий взрыв прогремел в районе Фруктового. Как пишут в паблике "Чп / Севастополь", "громыхнуло так, что окна затряслись". Также сообщается о звуке взрыва в районе Солдатского.

Отметим, что еще вечером во вторник, 3 января, жители другого города - Симферополя - в соцсетях писали о звуках взрывов возле аэропорта Бельбек. Позже "по линии оперативной службы" в Симферополе заверили, что никаких происшествий не было зафиксировано, и противовоздушная оборона не работала, а "хлопков - нет". В Бахчисарае, как утверждалось в Telegram-канале "Чп / Симферополь" - аналогично.

При этом представители оккупационной "власти" не комментировали ночные звуки взрывов в Севастополе. В сети высказывают предположение, что они могли быть связаны с работой систем российских ПВО.

Также сообщалось, что 3 января в Джанкое в оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО.
 
Напомним, что перед этим, 2 января, во временно оккупированном Севастополе тоже прогремели взрывы. Сообщалось, что в городе работали системы ПВО, и якобы над Севастополем сбили беспилотник.

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