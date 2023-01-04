



Ночью в Севастополе прогремели взрывы

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму ночью 4 января прозвучали громкие взрывы, которые слышали местные жители в разных районах.

Об этом сообщается в местных Telegram-каналах.



Отмечается, что уже под утро в среду громкий взрыв прогремел в районе Фруктового. Как пишут в паблике "Чп / Севастополь", "громыхнуло так, что окна затряслись". Также сообщается о звуке взрыва в районе Солдатского.



Отметим, что еще вечером во вторник, 3 января, жители другого города - Симферополя - в соцсетях писали о звуках взрывов возле аэропорта Бельбек. Позже "по линии оперативной службы" в Симферополе заверили, что никаких происшествий не было зафиксировано, и противовоздушная оборона не работала, а "хлопков - нет". В Бахчисарае, как утверждалось в Telegram-канале "Чп / Симферополь" - аналогично.



При этом представители оккупационной "власти" не комментировали ночные звуки взрывов в Севастополе. В сети высказывают предположение, что они могли быть связаны с работой систем российских ПВО.



Также сообщалось, что 3 января в Джанкое в оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО.



Напомним, что перед этим, 2 января, во временно оккупированном Севастополе тоже прогремели взрывы. Сообщалось, что в городе работали системы ПВО, и якобы над Севастополем сбили беспилотник.