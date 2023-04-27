Ночью в Санкт-Петербурге в районе аэродрома прозвучал взрыв
В российском Санкт-Петербурге сегодня ночью, 27 апреля, прозвучал громкий взрыв. О его причинах пока ничего не сообщалось.
Об этом сообщили российские Telegram-каналы.
Отмечается, что звук, похожий на взрыв, был слышен в поселении Графская Славянка в Гатчинском районе Ленинградской области, причём ударная волна была достаточно ощутимой. На записях с камер открытого горения нет.
По соседству с предполагаемым районом взрыва расположен военный аэродром "Пушкин".