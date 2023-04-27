Новости » Происшествия
Ночью в Санкт-Петербурге в районе аэродрома прозвучал взрыв
27.04.2023 08:45 Ирина Демьянова

Ночью в Санкт-Петербурге в районе аэродрома прозвучал взрыв

В российском Санкт-Петербурге сегодня ночью, 27 апреля, прозвучал громкий взрыв. О его причинах пока ничего не сообщалось.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Отмечается, что звук, похожий на взрыв, был слышен в поселении Графская Славянка в Гатчинском районе Ленинградской области, причём ударная волна была достаточно ощутимой. На записях с камер открытого горения нет.

По соседству с предполагаемым районом взрыва расположен военный аэродром "Пушкин".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы