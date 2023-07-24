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Ночью в Крыму прогремели взрывы: подорвали склад боеприпасов
24.07.2023 08:06 Раиса Вовк

Ночью в Крыму прогремели взрывы: подорвали склад боеприпасов

В понедельник ночью, 24 июля, в нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны взрывы. Об этом сообщают местные паблики. 

Сообщается, что звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя.

В Армянске и Джанкое также звучали громкие периодические взрывы, которые сопровождались пулеметной, или автоматной очередью. О причинах взрывов не сообщается.

Позже стало известно, что произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Об этом заявил так называемый "глава Крыма" Аксенов.

На данный момент остановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь 

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