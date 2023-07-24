



Ночью в Крыму прогремели взрывы: подорвали склад боеприпасов

В понедельник ночью, 24 июля, в нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны взрывы. Об этом сообщают местные паблики.



Сообщается, что звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя.



В Армянске и Джанкое также звучали громкие периодические взрывы, которые сопровождались пулеметной, или автоматной очередью. О причинах взрывов не сообщается.



Позже стало известно, что произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Об этом заявил так называемый "глава Крыма" Аксенов.



На данный момент остановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь



