



Ночью Севастополь атаковали дроны

В ночь на 6 октября в Севастополе в оккупированном Крыму были слышны взрывы. Как сообщают Telegram-каналы, силы противовоздушной обороны работали над Севастопольской или Южной бухтой.



Российский так называемый "губернатор Севастополя" михаил Развожаев сообщал, что якобы отбивают атаку морских дронов.



"Громкие звуки в районе Северного мола - это расчеты ППДО (противоподводного-диверсионного обеспечения) Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", – заявлял оккупант..



О жертвах или разрушениях ничего не сообщается.



Северный и Южный молы - это искусственно созданные сооружения в Севастопольской бухте, примыкающие к берегу и защищающие порт от штормов. Длина Южного мола более полукилометра, Северный протянулся на 300 м. Между ними вход в бухту шириной 415 м.