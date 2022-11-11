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Ночью россияне разбомбили жилой дом в Николаеве: есть жертвы (обновлено)
11.11.2022 09:58 Раиса Вовк

Ночью россияне разбомбили жилой дом в Николаеве: есть жертвы (обновлено)

Российские войска в ночь на 11 ноября нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Николаеве. Вследствие этого погибли два человека, еще двое ранены. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Твари в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке. Двое погибших, двое раненных", - написал Ким.

Также он прикрепил к посту кадры последствий ракетного удара.

Обновлено. Из-под завалов многоэтажного дома, по которому ночью ударили российские оккупанты, достали тела еще трех жертв.

"По состоянию на 09:20 из-под завалов жилого дома спасатели изъяли тела троих погибших. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщил мэр города Александр Сенкевич.

В ГСЧС сообщили, что, вероятно, под завалами дома остаются еще четыре человека. Их состояние неизвестно.

Позже мэр города Сенкевич сообщил, что из-под завалов дома спасатели изъяли еще два тела – мужчины и женщины.

По состоянию на данный момент, от удара по жилому дому погибли пять человек.

Президент Владимир Зеленский назвал удар "циничным ответом" российских захватчиков. Также он опубликовал ужасные кадры последствий прилета в Николаеве.

"Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушены с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются", – написал президент.

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