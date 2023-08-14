



Ночью РФ нанесла мощный удар по Одессе: пожары, разрушения, пострадавшие. Фото

Ночью 14 августа войска РФ нанесли комбинированный удар по Одессе с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. Такая атака не прошла бесследно: возникло несколько пожаров. Есть пострадавшие. Информацию подтвердили и военные, и местные власти.



Так, в Оперативном командовании "Юг" сообщили: ночью 14 августа враг снова направил ударные дроны по южным областям страны.



"Враг трижды атаковал ночью Одесщину, применив две волны ударных дронов общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены. Однако в результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Кроме того, взрывной волной в нескольких зданиях выбиты окна и балконы, повреждены припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. На места ЧП прибыли все оперативные службы для его ликвидации", - говорится в сообщении ОК "Юг".



Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.





В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил: в результате очередной атаки войск РФ в Одессе вспыхнули несколько пожаров, в жилых домах взрывной волной выбиты окна, повреждены балконы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.







Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своем Telegram-канале: "По результатам вражеской атаки в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна".





В результате обстрела Одессы есть пострадавшие.







В ОВА сообщили, что по предварительным данным, в результате ночной атаки ранения получили три человека, им оказывается вся необходимая помощь.



Силы обороны юга Украины показали видео пожаров в результате ночной атаки РФ:















Все что осталось от Fozzy, после ночной атаки





Надо сказать, что в последние недели войска РФ активно атакуют дронами и крылатыми ракетами объекты в Одесской области. Так, 2 августа российская армия атаковала беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. В регионе раздавались мощные взрывы.