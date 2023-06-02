



Ночью РФ атаковала Киев ракетами и "Shahed": Уничтожено больше 30 целей. Детали

Ночью 2 июня РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по столице Украины. Силы ПВО уничтожили более 30 воздушных целей противника. Синхронно с ракетами с разных направлений Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – баражирующие боеприпасы "Shahed".



"Пуски ракет были осуществлены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно с разных направлений Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – баражирующие боеприпасы "Shahed", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.



По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей разного типа. Сообщается, что информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.



В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время время воздушной тревоги в Киеве вызовов спасательных служб и медиков не зафиксирована.



Вместе с тем после тревоги в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Спасительно-пожарная служба оперативно следовали на место. Также в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков. Службы работают, написал Виталий Кличко в своем Telegram-канале



Надо отметить, что в последние недели войска РФ существенно усилили удары по Киеву с применением ракет различного типа и БПЛА. Так, ночью 1 июня в Деснянском районе Киева упали обломки ракеты РФ. Там погибли три человека, из них один ребенок, десять человек пострадали (среди них ребенок). Также есть пострадавшие в Днепровском районе столицы.



Украинские защитники уничтожили все воздушные цели врага, выпущенные по Киеву: семь ракет "Искандер-М" и три – "Искандер-К".