



Ночью неизвестные беспилотники атаковали Москву

В последние недели часто сообщается об атаках Москвы беспилотниками. Этой ночью снова было тревожно, и снова столицу РФ атаковали БпЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, утверждая, что ПВО якобы сбили их на подлете к городу.



Собянин отметил, что один беспилотник был сбит в районе Домодедово, а другой - в районе Минского шоссе. Информации о пострадавших от обломков на месте падения пока нет, экстренные службы на месте работают, написал он в своем Telegram-канале.



В то же время в одном из российских Telegram-каналов, ссылаясь на источник, сообщили, что два боевых дрона направились на Москву с двух разных направлений - с юго-запада и с юга. Расстояние между точками уничтожения дронов составляло приблизительно 55 километров по прямой, и они были сбиты с интервалом в 16 минут. Подписчик канала подтверждает, что разрушений на месте падения беспилотников в районе Домодедово не обнаружено.







Минобороны РФ вновь утверждает, что за атакой дронов стоит Украина и подтвердили слова Собянина, что они сбили беспилотники силами ПВО, и нет пострадавших от обломков.



Напомним, последний подобный инцидент произошел 30 июля, когда взрывы прогремели в Москве и Подмосковье. Впоследствии сообщили о взрывах на территории "Москва-сити" и в "Министерской башне", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи. Была информация о пострадавшем, но мэр Москвы утверждал обратное.