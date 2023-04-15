



Ночью был застрелен житель Шфарама

Израильская полиция сообщила в субботу утром , что 39-летний житель Шфарама был убит в результате стрельбы в районе Хайфы города Кирьят-Хаим .

В него несколько раз выстрелили с близкого расстояния, когда он сидел в своей машине.



Мужчина был доставлен в медицинский центр Рамбам в Хайфе с тяжелыми травмами, но позже умер. Сотрудники полиции начали розыск лиц, совершивших преступление, и возбудили уголовное дело.



“В 03:43 на горячую линию экстренной помощи MDA 101 в районе Кармель поступило сообщение о мужчине, пострадавшем в результате инцидента с применением насилия на улице Герцля Гринспена в Хайфе”, — сказал представитель Magen David Adom Заки Хеллер.



“Медицинские работники МВД и фельдшеры оказали медицинскую помощь и направили в больницу “Рамбам” мужчину около 30 лет в критическом состоянии с проникающими ранениями во время проведения сердечно-легочной реанимации. известно полиции. Инцидент произошел на улице Гринспен, 8, когда пострадавший сидел в своем автомобиле. Подозреваемый, который скрылся с места происшествия, подошел к автомобилю и открыл огонь с целью ликвидировать Нагара, который был эвакуирован в больницу в критическое состояние ”.









