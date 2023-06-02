



Ночные столкновения в Иудее и Самарии: среди раненых палестинский малыш

По сообщениям израильских СМИ, в ночь на четверг в северной части Самарии произошла стрельба. Сообщается, что один израильтянин получил легкие ранения.



По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, рано утром в пятницу силы безопасности ЦАХАЛ, действующие в Шхеме, попали под обстрел в деревне Дир-Шараф в Самарии. Один военнослужащий получил легкие ранения и доставлен в госпиталь для дальнейшего лечения.



Согласно заявлению ЦАХАЛа, двое палестинцев были ранены в ходе предполагаемого нападения на военный пост недалеко от поселения Невех-Цуф в Иудее и Самарии в четверг вечером.



Одним из пострадавших двухлетний малыш, который сейчас находится в критическом состоянии. Еще один раненый — 40-летний мужчина. Согласно сообщениям в СМИ он является отцом малыша. Выстрелы были нацелены на военный пост.



Солдаты ЦАХАЛа, находящиеся на военном посту, расположенном рядом с общиной, в ответ выпустили несколько пуль. Солдаты ЦАХАЛа ведут поиск нападавших.



В сообщении говорилось, что жертвы были подстрелены в машине, и что другие члены семьи, находившиеся в машине, не пострадали.



После первоначального расследования выяснилось, что двое нападавших в течение нескольких минут вели стрельбу в сторону общины.



К месту происшествия был отправлен вертолет MDA, персонал оказал помощь раненым. , Красный Полумесяц эвакуировал отца в тяжелом состоянии в больницу в Рамалле.



По данным ЦАХАЛа, малыш был доставлен в медицинский центр “Шиба” на вертолете.

