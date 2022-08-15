



Ночные атаки россиян. Детали

Ночью российские военные обстреляли Харьков — раздалось не менее 12 взрывов. Также нанесли удары по четырем районам области по танкам и артиллерии. Информация о травмированных нет;



Под обстрел попал центр Славянска, также обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в последнем разрушили объект социнфраструктуры, сообщил руководитель ОВА Резниченко;



Взрывы раздались и в Николаеве — там повредили учебное заведение и гостиницу в окрестностях города. Также обстреляли несколько общин Баштанского района, сообщил руководитель ОВА Ким. По предварительной информации, пострадавших нет.