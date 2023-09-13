



Ночной удар по Севастополю: РФ подтвердила повреждение важных кораблей. Детали

В результате попадания крылатых ракет с последующими взрывами и пожаром на территории морского завода во временно оккупированном Севастополе (Крым) в ночь на 13 сентября были повреждены по меньшей мере два российских корабля.



Эту информацию подтвердило Министерство обороны РФ.



"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля", – говорится в сообщении российского Минобороны.



Отмечается, что этой ночью Украина нанесла "удар десятью крылатыми ракетами" по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, а также "тремя безэкипажными катерами по группе кораблей Черноморского флота на переходе по морю".



По данным Минобороны РФ якобы были сбиты 7 ракет средствами ПВО, а также уничтожены все морские БпЛА патрульным кораблем войск РФ "Василий Быков".



Попадания в Севастополе в большой десантный корабль и подводную лодку РФ, подтвердили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение крупного десантного корабля и подлодки", – сообщает РБК-Украина со ссылкой на достоверный источник.



Тем временем российские Tg-каналы сообщают, в результате атаки на Севастополь погибли два человека - сотрудники Севастопольского морского завода, еще 26 человек пострадали. Повреждены два судна, которые находили там на ремонте, - дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", они загорелись. Однако эта информация официально не подтверждена.



Как и другая информация, которая также появилась в пабликах, а именно публикуются спутниковые снимки бухты временно оккупированного Севастополя, которые говорят о том, что во время атаки могли пострадать большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка - носитель ракет Калибр KILO.









Ночные удары по Севастополю зафиксировали и спутники NASA



На снимках показана, как выглядит территория Севастопольского морского завода на мировой карте пожаров проекта FIRMS. Спутники зафиксировали огонь сегодня в четыре часа. Примечательно, что все три очага пожаров находятся на территории Севморзавода: два в Южной бухте и одна в Корабельной бухте.















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Ранее РФ заявила о ракетной атаке на Севастополь. После взрыва произошел пожар на 13-м судоремонтном заводе, осуществляющем комплексный ремонт кораблей и судов Военно-Морского Флота РФ. Местные жители в сети писали о как минимум семи таких взрывов.







Кроме того, около четырех утра жители Севастополя говорили о повторных взрывах и стрельбе. Местные паблики сообщали о возможной атаке БпЛА. Также сообщалось о сильном пожаре на Корабельной стороне Севастополя.



Сообщалось также о перекрытии движения по Крымскому мосту.

Отметим, что в последние месяцы во временно оккупированном Крыму все чаще происходят взрывы. Иногда это касается ударов по флоту российских захватчиков, а также по базам и военным объектам интервентов, или по незаконному по Крымскому мосту, который ВС РФ используют для доставки вооружений и личного состава дальше на оккупированную часть Украины - уже материковую.



