



Ночной обстрел Украины – "возмездие" РФ за Брянщину

Массированный ракетный удар, нанесенный РФ по городам Украины ночью и утром 9 марта, прокомментировали в Министерстве обороны Российской Федерации.



Так, в России признали совершение атаки по Украине и заявили, что это "ответ за Брянскую область".



"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", – говорится в сообщении, опубликованном в одном из пропагандистских российских Telegram-каналов со ссылкой на Минобороны РФ.



В российском Минобороны также подтвердили, что в ходе ударов по территории Украины применялись гиперзвуковые ракеты "Кинжал".



"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – говорится в заявлении Минобороны РФ.



Напомним, ночью и утром 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету, из которых 6 "Кинжалов" и 8 БпЛА "Shahed-136/131". Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 дрона.



В Киеве, Харькове, Житомире Днепропетровской, Львовской, Кировоградской, Запорожской и других областях зафиксированы попадания. К сожалению, в результате атаки есть погибшие мирные граждане. Видимо, люди продолжают оставаться целью для Минобороны РФ.



В результате российской атаки повреждены три теплоэлектростанции ДТЭК.