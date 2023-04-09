



Ночная стрельба в Иерусалиме: задержан подозреваемый

Полиция арестовала 18-летнего мужчину, жителя района Зур-Бахар в Восточном Иерусалиме, по подозрению в причастности к ночной стрельбе на улице Дов Йосеф в районе Гило в Иерусалиме.



В результате инцидента серьезно пострадал 25-летний мужчина, еще трое человек в возрасте 19, 25 и 50 лет получили ранения средней степени тяжести, а 30-летний мужчина получил легкие ранения.



В результате предварительного следствия выяснило, что инцидент произошел на фоне конфликта между семьями.



Подозреваемый будет привлечен к судебным слушаниям по вопросу о продлении срока его содержания под стражей.



