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Ночная стрельба в Иерусалиме: задержан подозреваемый
09.04.2023 12:05 Ирина Демьянова

Ночная стрельба в Иерусалиме: задержан подозреваемый

Полиция арестовала 18-летнего мужчину, жителя района Зур-Бахар в Восточном Иерусалиме, по подозрению в причастности к ночной стрельбе на улице Дов Йосеф в районе Гило в Иерусалиме. 

В результате инцидента серьезно пострадал 25-летний мужчина, еще трое человек в возрасте 19, 25 и 50 лет получили ранения средней степени тяжести, а 30-летний мужчина получил легкие ранения. 

В результате предварительного следствия выяснило, что инцидент произошел на фоне конфликта между семьями. 

Подозреваемый будет привлечен к судебным слушаниям по вопросу о продлении срока его содержания под стражей.

 

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