



Ночная ракетная атака РФ: попадания в дома и детсад, есть погибшие и раненые

Ночью 15 августа РФ совершила очередную ракетную атаку. В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Позже военные заявили также о пусках ракет из района Миллерово авиацией Ту-22 М3.



Взрывы звучали во Львове, Луцке, Хмельницком, Днепре, Запорожье, а также в Славянске и Краматорске. Однако этой ночью был, пожалуй, самый масштабный обстрел РФ западных регионов Украины с начала войны.



Результат ночной атаки по городам: "прилеты", пожары, жертвы, попадания в детсад и дома.



ЛЬВОВ и область

Во Львове обломки сбитых вражеских ракет повредили многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской, в результате чего произошел пожар.

"Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Кроме того, дома также были повреждены в Суховоле и Ставчанах. В последнем повреждено 10 зданий.





По последним данным, представленным мэром Львова Андреем Садовым, количество пострадавших составило четыре человека.

Небольшие возгорания были и в других частях города, но их быстро потушили.

В одном из гипермаркетов Львова из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Поступала информация о повреждении транспортных средств.

"К сожалению, много вреда. Ракета прилетела во двор детского сада. Повреждено более ста жилищ, выбито более 500 окон, разрушен детский сад. 4 человека получают медицинскую помощь", - сообщил мэр Львова в своем Telegram-канале.





Во Львове временно перекрыли улицу Ряшевскую. Также внесли изменения в схему движения общественного транспорта, а именно троллейбусов 23 и 30, а также автобусов 14, 21 и 92.



ЛУЦК

В результате российской атаки в Луцке было сообщено о попадании по одному из предприятий города.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако уже утром председатель Волынской ОВ Юрий Погуляйко заявил, что в результате попадания есть жертвы.

"По состоянию на данный момент погибли 3 человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице", - написал он в Telegram-канале.









ДНЕПР

Этой ночью во время воздушного боя в небе на Днепропетровской областью силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 7 крылатых ракет Х-101/555, сообщил глава ОВА Сергей Лысак утром в своем Telegram-канале.

В то же время в Днепре был в "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

Чиновник уточнил, что 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, а 70-летнего мужчину госпитализировали - он в состоянии средней тяжести.

"Пожар в общей сложности охватил более 800 кв м. Его локализовали", - отметил глава ОВА.



Еще разрушен "важный спортивный объект для Днепра". "Здесь принимали всеукраинские соревнования. Дети занимались. Сегодня, кроме предприятия, российские ракеты изуродовали и его. Там вылетели окна, разбитый фасад и внутренняя стена. Снова страдает гражданская инфраструктура. Болотные уничтожают все, что так усердно создавали украинцы", - написал Лысак.





ЧЕРКАССКАЯ область, Смела

В Смеле одна российская ракета поразила территорию частного предприятия, а вторая - территорию медучреждения.

"Под утро враг нанес ракетные удары по нашей Черкасщине... К счастью, обошлось без пострадавших", - рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В результате атаки были повреждены сети водо- и теплоснабжения, и часть города осталась без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы.

Уже известно, что войска РФ ночью запустили по Украине 28 крылатых ракет. При этом нашим защитникам удалось сбить 16 целей, сообщили в

Воздушных силах ВСУ

. Так, около 4:00 россияне нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.

Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов:

4 крылатые ракеты Х-22 - из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 крылатые ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала ПВО: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия.

В результате противовоздушного боя украинские военные уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

К тому же, было зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.



Кроме того, Mignews.ua сделал подборку главных событий на утро 15 августа по регионам Украины.