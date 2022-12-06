



Ночная драма в тоннеле на шоссе №6: в Ламборджини расстрелян известный гангстер

Ночная драма произошла сегодня ночью на шоссе № 6. Убийцы следовали за машиной известного гангстера из Восточного Иерусалима, который ехал в своем автомобиле Lamborghini стоимостью 2,5 миллиона шекелей.



В момент въезда в туннели возле развязки Бен Шемен, к Lamborghini прицепилась машина с убийцами, и преступники открыли огонь из пистолета и автоматической винтовки. В результате стрельбы были тяжело ранены два жителя Восточного Иерусалима в возрасте 31 и 46 лет.



Полиция заявила: "По нашим оценкам, подозреваемые в покушении на убийство следили за этими двумя в течение длительного времени и планировали ликвидацию в туннелях, поскольку это может затруднить их задержание силами безопасности и полицией. Мы выйдем на них в ближайшие дни. "



Также есть подозрение, что неудачная попытка ликвидации была вызвана финансовым спором между преступниками. Полиция расследует версию спасательных служб, которые первыми добрались до района, о том, что стрельба на самом деле велась из мотоцикла, а не из автомобиля, и что наряду с выстрелами были ножевые ранения. Полицейские следователи собрали с места происшествия более десяти пуль. Lamborghini причинен ущерб в сотни тысяч шекелей. Подозреваемые пока не арестованы.

