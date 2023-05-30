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Ночная атака РФ: в Киеве есть погибший и раненные
30.05.2023 05:01 MIGnews.com

Ночная атака РФ: в Киеве есть погибший и раненные

В Киеве в результате ночной атаки РФ «шахедами» один человек погиб, несколько получили ранения.

Так, в Голосеевском районе Киева, где в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке, спасатели эвакуировали из дома 20 человек. Один человек погиб. Одну пожилую женщину госпитализировали медики. Двоим пострадавшим была оказана помощь на месте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
 
В то же время в Киевской городской военной администрации уточнили, что два верхних этажа разрушены, под завалом возможно люди. Информация уточняется.



В КГВА также опубликовали фото сгоревших в результате падения осколка сбитого «шахеда» автомобили. 

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