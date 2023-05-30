



Ночная атака РФ: в Киеве есть погибший и раненные

В Киеве в результате ночной атаки РФ «шахедами» один человек погиб, несколько получили ранения.



Так, в Голосеевском районе Киева, где в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке, спасатели эвакуировали из дома 20 человек. Один человек погиб. Одну пожилую женщину госпитализировали медики. Двоим пострадавшим была оказана помощь на месте.



Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



В то же время в Киевской городской военной администрации уточнили, что два верхних этажа разрушены, под завалом возможно люди. Информация уточняется.







В КГВА также опубликовали фото сгоревших в результате падения осколка сбитого «шахеда» автомобили.