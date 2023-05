О том, что Украину ждут "веселые" деньки", военные говорили. О "чрезвычайно высокой" угрозе ракетного удара накануне предупреждал в своем Telegram-канале спикер ОК "Юг" Владислав Назаров. И вот наступила ночь 8 мая, и уже по сложившейся традиции, армия РФ принялась в который раз активно "освобождать" мирно спящее украинское население, нанося массированный комбинированный удар по Украине: по украинским городам летели и ракеты, и дроны-камикадзе типа "Шахед". Звуки взрывов слышали и на Одесщине, и на Киевщине, и на Черниговщине...



В целом за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Во время ночной атаки 8 мая Силами противовоздушной обороны ВСУ было сбито 35 барражирующих боеприпасов иранского производства "Шахед". При этом были сбиты 100% вражеских дронов, которые оккупанты направили для ударов по Киеву, говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ на странице в социальной сети Facebook.



"В ночь на 8 мая 2023 противник атаковал Киевскую область ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Были применены 35 ударных БпЛА, которые атаковали с северного направления - аэродром Сеща (Брянская область РФ)", - рассказали военные.

Силами и средствами ПВО Воздушное командование "Центр" Воздушных Сил во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины были уничтожены все 35 "Шахедов".



"Вместе с тем напоминаем, что даже 100-процентный результат поражений воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО!" - отмечается в публикации.



Так, обломки зенитных ракет и пораженных БПЛА обязательно возвращаются на землю, напомнили в Командовании ВС.

Сигналы о воздушной опасности были объявлены столице, а также в Киевской, Одесской, Кировоградской, Херсонской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Полтавской областях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким порекомендовал одесситам не игнорировать воздушную тревогу. Также он написал, что на севере слышны звуки пролета "шахедов". А глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин заявил о ракетной опасности и посоветовал гражданам спуститься в укрытие.

Первой целью оккупантов была Одесщина. Взрывы в Одессе прозвучали около полуночи - войска РФ атаковали Одесскую область с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Всего оккупанты провели 8 пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым).



"Часть ракет не достигла своих целей. О последствиях попаданий сообщит местная военная администрация", - говорится в сообщении.



Спикер Одесской областной военной администрации

подтвердил несколько взрывов в Одессе - регион подвергся ракетной атаке. "Одесская область. Произошла вражеская ракетная атака. Выдохните. Все остальные подробности - позже", - написал он.



В ОК "Юг" сообщили, что армия РФ направила ракеты типа Х-22 по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье и опубликовали фото. Спасатели оперативно прибыли на место попадания ракеты для ликвидации пожаров.





* * *



Затем начали появляться сообщения об атаке дронами на Киев и область. В Киевской городской военной администрации сообщили, что во время ночной атаки РФ БПЛА над Киевом было обнаружено и уничтожено более 30 дронов-камикадзе. Как уточнил начальник Киевской областной военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале, в Киеве есть разрушения и травмированные из-за вражеской атаки.

По словам чиновника, за первые 8 дней мая россияне совершили уже 4 воздушные атаки. Во время последней оккупанты пытались бить по Киеву "шахедами", но все беспилотники были уничтожены.

"К сожалению, в городе есть разрушения и травмированные. В результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили. Известно о травмированных", - написал Попко, уточнив, что из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело, зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады, есть падение обломков на проезжую часть. Травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь.

Так, в Соломенском районе Киева поврежден резервуар (5 т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.

"Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован. Информация по разрушениям и пострадавшим во всех районах города уточняется", – написал Попко.



О пострадавших в Киеве в результате взрывов сообщил мэр Виталий Кличко. В Святошинском районе обнаружены обломки БПЛА врага после падения. "Три пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один - в Святошинском. Помощь медиков получают на месте", - пишет мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.





О ночной атаке РФ по городам Украины высказалась посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс. Дипломат выразила украинским военным благодарность за защиту. Симмонс. Дипломат отметила, что проснулась от звуков работающих систем украинской ПВО этой ночью, на фоне объявленной воздушной тревоги в Киеве и других городах.



В своем Twitter британский посол рассказала, что переложила свой матрац с одеялом в комнате подальше от окон. Таким образом посол минимизировала риски пострадать от возможных "прилетов" возле здания, где она находится. Она добавила, что на улице "звучит суета" из-за звуков взрывов в связи с работой ПВО, которая сбивает вражеские воздушные цели.



"Чувствую себя очень благодарной за украинскую защиту", - написала дипломат.

Woken by noise of air defence. I’d put a mattress down in my windowless area so I and a blanket have moved there. Sounds busy outside. Feeling pretty grateful for 🇺🇦 defence.

— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO)

May 7, 2023