



Ночная атака РФ на Украину: ракеты "прилетели" в жилые дома. Подробности

В Украине сутки 28 апреля начались с объявления масштабной воздушной тревоги. Власти предупредили об угрозе ракетной атаки. Так и было - атака была массированной и комбинированной: на украинские города летели и ракеты, и дроны-камикадзе. Звуки взрывов были слышны в Днепре и Полтавской области, в Николаеве и Черкасской области, в Киеве. Ракеты "прилетели" в жилые дома. Есть погибшие и раненные.



Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в УМАНИ есть два попадания крылатых ракет: в жилой дом и складские здания. Попаданием ракеты разрушена многоэтажка. В результате ракетного удара пять человек получили ранения, все они госпитализированы.



По информации Уманского горсовета, в Уманской гимназии №5 развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.







На место экстренно выехали все службы, ведутся спасательные операции, сообщается в Telegram-канале спикера полиции Черкасской области Зои Вовк.







По данным мэра ДНЕПРА Бориса Филатова, в результате ракетного удара по Днепру погибли молодая женщина и 3-летний ребенок.



"Ракетная атака российской оккупационной армии по Днепру привела к гибели молодой женщины и трехлетнего ребенка. Ждем официальной информации от военной администрации", – отметил Филатов.







В КИЕВЕ также прозвучала серия громких взрывов. За ночь в воздушном пространстве столицы было уничтожено 11 ракет, а также еще 2 БПЛА (тип дронов устанавливается).



Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы повреждена локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.



В Telegram-канале Киевской городской военной администрации сообщается: "По уточняемой информации, обстрел был произведен из самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще 2 БПЛА (тип дронов устанавливается)".



Мэр Киева Виталий Кличко написал: "По информации сил ПВО, над Киевщиной сбили 11 ракет и 2 БПЛА, летевших на столицу. Спасибо нашим защитникам!"







* * *