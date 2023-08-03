



Ночная атака РФ: на подлете к Киеву сбили почти 15 "Шахедов"

Ночью 3 августа войска РФ устроили очередную воздушную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе типа "Shahed 136". Сигналы об угрозе воздушных ударов зазвучали в северных, центральных, восточных и южных областях.



В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе применения противником ударных БпЛА.



Около 01:40 в Киевской городской военной администрации заявили о работе ПВО по вражеским дронам в Киевской области возле столицы, и призвали граждан оставаться в укрытиях.



Тревога в Киеве и области длилась порядка трех часов.



Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале, в воздушном пространстве возле Киева во время ночной вражеской атаки силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все воздушные цели, а это почти 15 дронов-камикадзе типа "Шахед".



"Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей", – рассказал он.



Данных о разрушениях и жертвах по состоянию на сейчас нет.



Чиновник отметил, что нынешняя атаки ударными БПЛА по Киеву стала восьмой подряд, и, как и ночью 2 августа – была массированной.



"Кстати, эта последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно 3 часа. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения. За каждую из этих тревог враг обязательно расплатится!", – подчеркнул Попко.





Как сообщал Mignews, ночью 2 августа войска РФ также атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Больше всего досталось Киеву и Одесской области. По целям работали силы ПВО, из-за чего были слышны звуки взрывов. Разрушения есть – повреждена портовая инфраструктура, в Киевской области – дома. Пострадавших, к счастью, нет.