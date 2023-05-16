



Ночная атака на Киев: РФ запустила БПЛА, крылатые ракеты и, вероятно, "Кинжалы"

16 мая ночью армия РФ совершила комплексную атаку по Киеву по разным направлениям одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Об этом говорится в заявлении Киевской городской военной администрации.



Подавляющее большинство воздушных целей, которыми россияне атаковали Киев, было уничтожены, заверили в КГВА отметив, что это уже восьмая российская атака на столицу с начала мая.



"На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.



По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено. Данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы, сообщил Попко.



В результате атаки зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.



"Наибольшие повреждения в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенны - в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону", - сказал он.



Информации о пострадавших нет.



Напомним, что этой ночью, 16 мая, почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога . Кроме того, в Киеве раздались громкие взрывы и работа ПВО. В столице обломки вражеских ракет упали в нескольких районах.



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