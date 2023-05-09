



Ночная атака на Киев: РФ выпустила 15 ракет. ПВО все цели уничтожила

Ночью, 9 мая, армия РФ совершила очередную массированную атаку: взрывы гремели в Киеве и Киевской области. Работали силы ПВО, и успешно: все цели были сбиты.



Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале сообщила: "Ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Накануне оккупанты намеренно задействовали рекордное количество Shahed, чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева".



Выпущенные крылатые ракеты, наиболее вероятно всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей, попаданий не допущено.

Вместе с тем в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.



"Во время атаки на Киев в Голосеевском районе столицы обломок сбитой ракеты упал на частный двор. Горящий обломок потушили. Пострадавших нет и повреждений. Специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция еще трудятся на месте", - написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В МВД опубликовали обломки российской ракеты, которые упали во дворе частного дома в Голосеевском районе Киева.