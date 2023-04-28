



Ночь убийств в Израиле: за 12 часов убито 4 человека

По словам медиков в пятницу, мужчина скончался от ран, полученных ночью в Холоне, на фоне череды смертельных инцидентов по всей стране.



На место происшествия прибыли парамедики и доставили 22-летнего мужчину в медицинский центр Вольфсона с тяжелыми ранениями верхней части тела, говорится в заявлении MDA. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии и в пятницу утром скончался от ран.



Полиция начала расследование инцидента, который, по их мнению, носит криминальный характер.



Убийство последовало за всплеском предполагаемых убийств в Израиле на этой неделе и стало третьим с участием жителя Холона.



По сообщению полиции, в ночь со среды на четверг было совершено явно заказное убийство 48-летнего Лиора Гринберга, известного полиции как член преступной группировки.

ליל רציחות בישראל

הלילה עוד 2 רציחות בישראל

גבר חוסל בחולון.

בערערה חוסלה אישה בת 30,

קודם לכן בשעות הערב נרצחו עוד 2

בסה"כ 4 נרצחים בתוך 12 שעות בישראל. — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) April 27, 2023

Гринберг в прошлом отбывал тюремный срок за насильственные преступления. Ему было предъявлено обвинение в убийстве в 2012 году жителя Бат-Яма Бара Коэна, но затем он был оправдан в 2016 году.Ранее в среду вечером был застрелен 26-летний Моше Бен Симхон, также житель Холона. Полиция начала расследование инцидента, который также имел криминальную подоплеку.В тот же день мужчина был смертельно ранен в результате перестрелки в северном арабском городе Кфар-Ясиф. Мужчину доставили в медицинский центр Галилеи в Нагарии, где констатировали его смерть.Кроме того, 33-летняя женщина была найдена мертвой в своем доме в южной бедуинской деревне Абу-Каринат рано утром в четверг со следами жестокого обращения, сообщила полиция.На фоне всплеска убийств министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал в четверг задерживать подозреваемых без предъявления обвинений в качестве меры по борьбе с насилием.Бен-Гвир выступал за административное задержание и другие административные приказы во время экстренного совещания с высшим руководством полиции, которое было созвано после недавней волны убийств. Противоречивая практика, позволяющая содержать людей под стражей без предъявления обвинений практически на неопределенный срок и утаивать доказательства против них, в основном используется против палестинских подозреваемых в терроризме, а также против еврейских экстремистов.Лидер ультраправой партии "Оцма Иегудит", который до прихода в Кнессет в 2021 году работал юристом, специализирующимся на защите евреев, подозреваемых в терроризме, давно выступает против административного задержания евреев. В том числе совсем недавно, в прошлом месяце, он подтвердил свою позицию в ответ на задержание четырех поселенцев.