



Ночь беспорядков в Иране: демонстранты порвали портрет Хаменеи

Ночью, 21 сентября, в Иране произошли жесточайшие столкновения между протестующими и силами безопасности.

Акции протеста в Тегеране проходят уже двое суток из-за смерти женщины после задержания полицией нравов.

Студенческий митинг в иранской столице перерос в массовые беспорядки, когда силы КСИР попытались разогнать митинг с применением насилия.

Местные СМИ сообщили, что протестующие установили баррикады на улице Хафиза. Демонстранты сняли и порвали портрет верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с одного из зданий с центре города.