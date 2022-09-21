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Ночь беспорядков в Иране: демонстранты порвали портрет Хаменеи
21.09.2022 10:10 Алина Груднева

Ночь беспорядков в Иране: демонстранты порвали портрет Хаменеи

Ночью, 21 сентября, в Иране произошли жесточайшие столкновения между протестующими и силами безопасности.

 
Акции протеста в Тегеране проходят уже двое суток из-за смерти женщины после задержания полицией нравов.
 
Студенческий митинг в иранской столице перерос в массовые беспорядки, когда силы КСИР попытались разогнать митинг с применением насилия. 
 
Местные СМИ сообщили, что протестующие установили баррикады на улице Хафиза. Демонстранты сняли и порвали портрет верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с одного из зданий с центре города.

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