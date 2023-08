НЛО проносится сквозь грозу со скоростью "3000 км/ч" – видео очевидца

29-летняя жительница Бостона Кармен Рич снимала сильную грозу у побережья пляжа Форт-Лодердейл во Флориде, когда заметила, как по небу пронесся "шар света". На поразительных кадрах запечатлено, как НЛО стремительно передвигается небу и ошеломленная Кармен говорит: "Вау, вы видели, как он пролетел мимо?".

Затем женщина остановила съемку, чтобы просмотреть отснятый материал, подумав, “не сошла ли она с ума". Кармен утверждает, что “объект не может быть беспилотником, поскольку он двигался со скоростью "три тысячи километров в час".



"Это было самое быстрое, что я видела за всю свою жизнь, и если оно летело так быстро, то, как я понимаю, должно было издавать какие-то звуки, но этого не было”, – говорит она, отмечая, что “сзади был самолет, и именно по нему можно судить о том, насколько быстрой была эта штука".



"Камера показывает светлый шар, но вживую он выглядел гораздо больше", – утверждает свидетельница.



Кармен не верит, что "мы одни во Вселенной", и считает, что объект "был чем-то таким, о чем мы не узнаем еще очень долго, если вообще узнаем". Она разместила свой ролик в Facebook, где зрители разделились во мнении, было ли это внеземное явление или нет.



Кармен отрицает утверждения о том, что это могла быть “просто молния”, поскольку “она не слышала никакого треска”.



"Эта молния казалась намного крупнее, чем те, которые я видела. По моим представлениям, она должна была быть размером с фургон, но при такой скорости кто знает!" – утверждает она.



Также Кармен не согласна с версией, что это дрон.



"Не знаю, что это за беспилотник, который летит со скоростью три тысячи км в час", – считает она.



Carmen Rich was filming a big storm off the coast of Fort Lauderdale Beach, Florida when he saw a “ball of light” shoot across the sky. pic.twitter.com/rDMaCFvzyL