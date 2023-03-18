



Низкий уровень кислорода в воде стал причиной массовой гибели рыбы в Австралии

Низкий уровень кислорода во второй по длине реке Австралии стал причиной массового вымирания рыбы в штате Новый Южный Уэльс, заявили природоохранные органы, сообoает Reuters.



Тысячи мертвых рыб были обнаружены на этой неделе в реке Дарлинг, между озером Уэзерелл и поселком Менинди, примерно в 1000 км к западу от столицы штата Сидней.



В этом же районе в 2018 и 2019 годах погибло до миллиона рыб из-за плохого течения воды, низкого качества воды и резких перепадов температуры.



Водный отдел Департамента планирования и окружающей среды Нового Южного Уэльса сообщил в Твиттере, что "уровни растворенного кислорода по-прежнему вызывают озабоченность для здоровья рыб" в этом районе.



Австралийская радиовещательная корпорация сообщила в субботу, что в реке были обнаружены сотни тысяч мертвых рыб, и в этот район были отправлены государственные чиновники по рыболовству для оценки проблемы.

🇦🇺 Mass fish deahs in Australia



Low levels of oxygen, in Australia's second longest river were to blame for a mass fish die-off recently in a remote part of New South Wales state that saw hundreds of thousands of dead fish found in the Darling River. pic.twitter.com/KGoXS5wktE — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) March 18, 2023

На кадрах, опубликованных в Твиттере, видно, как лодка плывет среди тысяч мертвых рыб, покрывающих всю поверхность реки.Государственное агентство по планированию и охране окружающей среды предупредило, что уровень кислорода в реке может упасть еще больше в эти выходные из-за повышения температуры, прежде чем на следующей неделе вернутся более прохладная погода.