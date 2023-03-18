Низкий уровень кислорода в воде стал причиной массовой гибели рыбы в Австралии
Низкий уровень кислорода во второй по длине реке Австралии стал причиной массового вымирания рыбы в штате Новый Южный Уэльс, заявили природоохранные органы, сообoает Reuters.
Тысячи мертвых рыб были обнаружены на этой неделе в реке Дарлинг, между озером Уэзерелл и поселком Менинди, примерно в 1000 км к западу от столицы штата Сидней.
В этом же районе в 2018 и 2019 годах погибло до миллиона рыб из-за плохого течения воды, низкого качества воды и резких перепадов температуры.
Водный отдел Департамента планирования и окружающей среды Нового Южного Уэльса сообщил в Твиттере, что "уровни растворенного кислорода по-прежнему вызывают озабоченность для здоровья рыб" в этом районе.
Австралийская радиовещательная корпорация сообщила в субботу, что в реке были обнаружены сотни тысяч мертвых рыб, и в этот район были отправлены государственные чиновники по рыболовству для оценки проблемы.
Государственное агентство по планированию и охране окружающей среды предупредило, что уровень кислорода в реке может упасть еще больше в эти выходные из-за повышения температуры, прежде чем на следующей неделе вернутся более прохладная погода.