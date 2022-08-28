



Ниро Леви сбили две машины, когда он ехал на зеленый свет

Через день после ДТП, в котором был тяжело ранен известный израильский актер Ниро Леви его брат, Эран, прокомментировал произошедшее.



Эран написал в фейсбук: “Вчера вечером его сбили две машины, когда он проезжал в 20 метрах от собственного дома на зеленый свет”.



Эран пишет: “Мы выражаем поддержку команде врачей. Они делают все, чтобы стабилизировать его состояние, с тем, чтобы Неро вернулся к нам и сделал нас счастливым. Спасибо всем за их молитвы и поддержку, мы очень, очень это ценим”.