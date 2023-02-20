



Николая Сванидзе увезли на лечение в Израиль

Российского журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе перевезли в Израиль для дальнейшего лечения от пневмонии в соответствии с решением его семьи, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Об этом сообщает ТАСС.



"У меня нет прямого контакта с родственниками, но я знаю из разных источников, что ему стало легче в российской клинике, после чего родственники приняли решение перевести его в больницу в Израиле", – рассказал он.



По словам Соловьева, 67-летний Сванидзе продолжает лечение в одной из израильских клиник.



