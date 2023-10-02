



Никогда не был частью Голливуда: Вуди Аллен хочет завершить карьеру в кино



Американский режиссер Вуди Аллен сделал ряд неожиданных признаний. Об этом он рассказал в интервью израильскому телевидению. Режиссер в беседе с журналистами заявил, что никогда не работал в Голливуде. Вуди Аллен также признался, что “никогда не был его частью”.



“Я всегда сам собирал средства на съемки своих фильмов, однако в последнее время делать это стало труднее”, – поделился он.



Режиссер выразил надежду, что фильм “Великая ирония” станет последним в его карьере, поскольку он устал искать финансирование для своих проектов.



Вуди Аллен рассказал подробнее о своей юбилейной, 50-й работе. Фильм “Великая ирония” снят на французском языке. По словам режиссера, изначально он планировал снять картину на английском с американцами в качестве главных героев. Однако затем вспомнил, что ему всегда нравились французские фильмы.



В режиссерской карьере Вуди Аллена насчитываются десятки фильмов. Он удостоился четырех “Оскаров” за картины “Энни Холл” (1978), “Ханна и ее сестры” (1987) и “Полночь в Париже” (2012).