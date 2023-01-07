



Никита Михалков остается в реанимации, COVID не подтвержден

Никита Михалков вот уже несколько дней остается в больнице. Он был госпитализирован 5 января. Информацию о госпитализации подтвердила пресс-секретарь народного артиста Ирина Мячина. Она рассказала, что у 77-летнего режиссера диагностировали грипп.



Друг детства Никиты Михалкова, художник и актер Александр Адабашьян рассказал последние новости о здоровье режиссера. О его состоянии он справлялся 6 января, но пока врачи очень осторожны в своих прогнозах.



"Обрадовать или огорчить пока нечем. Никита сейчас в больнице. Диагноза точного нет. Что-то ближе к простуде или гриппу", — говорит Адабашьян, отметив, COVID не подтвердился, но посетителей к Михалкову все равно не пускают.



Семья режиссера хранит молчание относительно его состояния.