



Никита Михалков экстренно госпитализирован

77-летний Никита Михалков был доставлен в больницу утром 5 декабря.



Сначала он оказался в ГКБ № 67, где его осмотрели и установили: ковидная пневмония. Состояние Михалкова оценивалось как тяжелое, поэтому с помощью реанимационной бригады его перевезли в другую больницу. В какую — пока не сообщается.



На связь с журналистами вышла его супруга Татьяна, которая подтвердила, что ее муж в больнице, а также то, что его переводят в другую клинику в Москве. А вот по поводу диагноза она посоветовала не торопиться.



Точный диагноз еще неизвестен, сообщила жена Михалкова.

