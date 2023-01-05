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Никита Михалков экстренно госпитализирован
05.01.2023 18:09 Аркадий Бочаровский

Никита Михалков экстренно госпитализирован

77-летний Никита Михалков был доставлен в больницу утром 5 декабря. 

Сначала он оказался в ГКБ № 67, где его осмотрели и установили: ковидная пневмония. Состояние Михалкова оценивалось как тяжелое, поэтому с помощью реанимационной бригады его перевезли в другую больницу. В какую — пока не сообщается.

На связь с журналистами вышла его супруга Татьяна, которая подтвердила, что ее муж в больнице, а также то, что его переводят в другую клинику в Москве. А вот по поводу диагноза она посоветовала не торопиться.

Точный диагноз еще неизвестен, сообщила жена Михалкова.
 

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