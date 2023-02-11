



Никарагуа: епископ приговорен к 26 годам тюремного заключения и лишен гражда

Суд Никарагуа приговорил католического епископа Роландо Альвареса к 26 годам тюремного заключения в пятницу, на следующий день после того, как священнослужитель и критик президента Даниэля Ортеги отказался быть высланным в Соединенные Штаты.



Альварес, епископ епархии Матагальпа, был осужден за государственную измену, подрыв национальной целостности и распространение ложной информации.



Во время судебного заседания в пятницу было также объявлено, что он будет оштрафован и лишен никарагуанского гражданства.



Первоначально назначенное на конец марта, вынесение приговора епископу было ускорено без объяснения причин.



"Ненависть никарагуанской диктатуры к монсеньору Роландо Альваресу иррациональна и выходит из-под контроля", — написал в Твиттере после вынесения приговора старший никарагуанский епископ Сильвио Баес, сосланный в Майами.



Высоко оценивая "моральное превосходство" Альвареса, Баес прогнозирует, что Альварес в конечном итоге будет освобожден.



Альварес был включен в список более 200 неожиданно освобожденных политических заключенных, объявленный правительством Ортеги в четверг, но он отказался сесть в самолет, направлявшийся в аэропорт Вашингтона, округ Колумбия.



В телеобращении позже в четверг Ортега высмеял освобожденных заключенных как преступных наемников иностранных держав, которые стремились подорвать национальный суверенитет, и сказал, что Альварес был возвращен в тюрьму.



В августе прошлого года полиция Ортеги арестовала Альвареса после того, как вынудила его выйти с территории церкви, где он и четыре других священника и два семинариста из его епархии забаррикадировались.



Вместе с ними был арестован и оператор католического телеканала.



В этом месяце все эти семеро мужчин, арестованные вместе с Альваресом, были приговорены к 10 годам тюремного заключения по обвинению в государственной измене и распространении ложных новостей. Но все они сели на рейс в Вашингтон в четверг.



Ортега обвинил католических лидеров в попытке свергнуть его, когда некоторые из них выступали в качестве посредников с протестными группами после вспыхнувших в 2018 году протестов, в результате которых погибло около 300 человек.



С тех пор правительство бывшего марксистского повстанческого движения времен холодной войны изгнало католических монахинь и миссионеров и закрыло католические радио- и телестанции.

